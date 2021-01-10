باتشيكو يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة المصري

الأحد 10/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد زكي

يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري العام.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من مران اليوم لضيق الوقت، والاستعداد الجيد للمصري البورسعيدي، ومواصلة طريق الانتصارات.

وتمكن الزمالك من الفووز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما، وإمام عاشور (هدفين)، في لقاء شهد تألق جميع لاعبي الزمالك من الناحية الفنية والبدنية.

وبهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الأول متساوياً مع النادي الأهلي في النقاط برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات، حيث تمكن الأبيض من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

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