أمانة "النواب" تستقبل الأعضاء المُعينين لاستخراج كارنيهات العضوية

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تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.



ووجه المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، التهنئة للنواب الجدد قائلًا:" يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهي ثقة كبيرة وضعت فى أهلها، داعيًا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائمًا ".





بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة الماضية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.



وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.



وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين.

