دكرنس يدعم هجومه بهداف مجموعة القاهرة

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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى دكرنس الرياضى على توقيع مهاجم فريق سرس اليان اللاعب محمد رمضان "حله" لتدعيم صفوفة بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.





وقام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالتوقيع لدكرنس في حضور خضر ابراهيم رئيس النادي، لمدة موسمين ونصف.



ويعد حالة هداف فريقه السابق سرس الليان ولعب سابقا في أندية غزل شبين وميت خاقان وسرس الليان.



ويستعد دكرنس لملاقاة بلدية المحلة الأربعاء المقبل بستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة.