الأسقفية مهنئة النواب المعينين بالبرلمان: إضافة كبيرة للحياة النيابية

Advertisements



هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجلكيانية النواب المعينين بقرار جمهوري في مجلس النواب معتبرًا أياهم إضافة للحياة النيابية في مصر حيث تنوعت خلفياتهم ووظائفهم بالشكل الذي يخدم البرلمان وأهدافه السياسية والاجتماعية



وقال حنا في بيان صادر عن الكنيسة اليوم إن الشيخ الدكتور علي جمعة خير ممثل للإسلام الوسطي تحت القبة إذ شارك الكنيسة الأسقفية في الكثير من المشروعات التنموية طوال السنوات الماضية



واعتبر حنا إن تعيين الإعلاميين والصحفيين درية شرف الدين ودينا عبد الكريم وعماد خليل يؤكد اهتمام الدولة وتقديرها للدور الذي يلعبه الإعلام المسئول في بناء مصر الحديثة بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها السفيرة منى عمر التي عملت مساعدا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية مما يعكس اهتمام مصر بالقارة السمراء

وتمنى حنا أن يحقق البرلمان المصري بكافة أعضائه آمال وطموحات المصريين في حياة نيابية وتشريعية قوية تخدم تطلعات الدولة وخططها في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية