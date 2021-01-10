سقوط عصابة القطع الأثرية المقلدة في الشيخ زايد

الأحد 10/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والإحتيال من خلال بيع قطع وتماثيل مقلدة بزعم كونها أثرية، بمدينة الشيخ زايد.



كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة تنسيقًا وقطاع الأمن العام عن قيام 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين من خلال بيع قطع وتماثيل "مقلدة" بزعم كونها أثرية على خلاف الحقيقة والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، "مستأجرة لأحدهم" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالفيلا المشار إليها وتم ضبطهم، وبحوزتهم فرد رصاص، مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض، 2 تمثال حجري، تمثال"ذهبي اللون"،31 عملة معدنية، 20 سبيكة "ذهبية اللون"، وجميعهم مقلدين، مبلغ مالية عملات أجنبية ومحلية، ماكينة عد نقود، 12 رزمة أوراق بيضاء"بحجم الأوراق النقدية"، مجموعة من العملات المحلية المقلدة، 3 سيارات ملاكي.



كما تم ضبط ثلاث أشخاص بالفيلا المشار إليها "أحدهم هارب محكوم عليه بالسجن 15 سنة".



بمواجهة أفراد التشكيل إعترفوا بإستخدام التماثيل والعملات والسبائك المضبوطة بحوزتهم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية والسيارات من حصيلة نشاطهم الإجرامى والأسلحة النارية والبيضاء لحماية ذلك النشاط، وأضافوا بأن الثلاث أشخاص المتواجدين بمكان الضبط من ضحاياهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والنصب والإحتيال على المواطنين.

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