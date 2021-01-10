كورونا حول العالم.. عدد الإصابات تتجاوز 89.6 مليون حالة

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، تجاوز حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز الـ1.9 مليون.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة حتى يوم الأحد، 89.630.087، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى 1.926.544 حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون شخص.

وكان الولايات المتحدة والهند والبرازيل، يحتلون الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الإصابات 22.132.396، واجمالي الوفيات 372428، كما تم علاج وتعافي أكثر من 13 مليون شخص.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10.450.284، والوفيات إلى 150999 ، وتم تعافي أكثر من 10 ملايين شخص.

واحتلت البرازيل، المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل 8.075.998، وبلغ إجمالي الوفيات 202631، وتم شفاء أكثر من 7 ملايين حالة.