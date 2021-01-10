ادخل هنا وتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات billing.te.eg

الأحد 10/يناير/2021 - 12:21 م
التلفون الارضي
التلفون الارضي

ادخل هنا وتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات billing.te.eg 

فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 تخوفا من انقطاع الخدمة يحرص المواطن المصري دائما على سداد فاتورة التلفون الارضي في موعدها، وذلك لأهميته لأنه يعد الأساس في تركيب خدمة الإنترنت، الذي أصبح من أساسيات البين المصري وكافة مؤسسات الدولة سواء خاص أو عام.

فاتورة التلفون الارضي شهر يناير 2021
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق أنه يجب على المواطنين الإقدام على سرعة سداد فاتورة التلفون الارضي التي تصدر كل ثلاث أشهر أي ربع سنوية، في موعدها وقبل نهاية فترة السماح حتى لا تتعرض للغرامة أو وقف الخدمة، ولمعرفة قيمة الفاتورة يجب الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع المصرية للإتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي
- الدخول على الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للإتصالات (اضغط هنا).
- ملء البيانات المطلوبة من “كود المحافظة، رقم التلفون الارضي.
- الضغط على ظهور الفاتورة وذلك الطريقة الأولى، أو من خلال الإتصال على 111.
- اتباع الرسائل الصوتية.
- كتابة كود المحافظة متبوع برقم التلفون الأرضي.
- الاستمرار في سماع الرسالة الصوتية واتباع الخطوات.

ادخل هنا وتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات billing.te.eg 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 المصرية للاتصالات التليفون الارضي 2021

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 10 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020 عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات

"الحق قبل الغرامة".. طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيا |إليك أبرز عروض We

فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2020 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we) خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te.eg

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE بالرقم وطرق السداد billing.te.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى