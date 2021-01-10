



ادخل هنا وتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات billing.te.eg





فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 تخوفا من انقطاع الخدمة يحرص المواطن المصري دائما على سداد فاتورة التلفون الارضي في موعدها، وذلك لأهميته لأنه يعد الأساس في تركيب خدمة الإنترنت، الذي أصبح من أساسيات البين المصري وكافة مؤسسات الدولة سواء خاص أو عام.





فاتورة التلفون الارضي شهر يناير 2021

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق أنه يجب على المواطنين الإقدام على سرعة سداد فاتورة التلفون الارضي التي تصدر كل ثلاث أشهر أي ربع سنوية، في موعدها وقبل نهاية فترة السماح حتى لا تتعرض للغرامة أو وقف الخدمة، ولمعرفة قيمة الفاتورة يجب الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع المصرية للإتصالات.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي

- الدخول على الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للإتصالات ( اضغط هنا ).

- ملء البيانات المطلوبة من “كود المحافظة، رقم التلفون الارضي .

- الضغط على ظهور الفاتورة وذلك الطريقة الأولى، أو من خلال الإتصال على 111.

- اتباع الرسائل الصوتية.

- كتابة كود المحافظة متبوع برقم التلفون الأرضي.

- الاستمرار في سماع الرسالة الصوتية واتباع الخطوات.



