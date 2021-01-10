الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
تسود حالة من القلق والتوتر داخل جدران النادي الأهلي، لدي المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويخشى موسيماني أن تصاب العناصر الأساسية بفيروس كورونا، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، المقرر له في فبراير المقبل بقطر.

هذا الأمر بالطبع قد يؤثر سلبا على الفريق ويعرضه لهزة شديدة تعرضه لانتكاسة، خلال منافسات مونديال الأندية.

ويبحث موسيمانى إمكانية إقامة معسكر مبكر للفريق قبل السفر إلى قطر بهدف الحفاظ على اللاعبين وضمان عدم اختراقهم للإجرائات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة الطبية بالنادى.

إذ سيكون جميع اللاعبين تحت المراقبة والملاحظة الطبية، على أن يحسم المدير الفني القرار النهائي بخصوص المعسكر المبكر قبل المونديال خلال الجلسة التي ستجمعه مع لجنة التخطيط بالنادى خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل، وسيكون محمود الخطيب رئيسا للبعثة وينتظر تحديد موعد السفر خلال الأيام المقبلة.

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