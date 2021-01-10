تقل عن ألف حالة.. أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

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شهدت إصابات فيروس كورونا، في الآونة الأخيرة، انخفاضًا ملحوظًا، جراء التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق الحكومة غرامة مالية حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أسباب انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.



انخفاض إصابات كورونا

انخفضت إصابات فيروس كورونا في مصر بشكل ملحوظ، جراء الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عقب تخوف المواطنين من خطر الوباء اللعين الذي حصد أرواح ملايين البشر.



تطبيق غرامة مالية

ويرجع الفضل لقرار الحكومة بتطبيق غرامة مالية على المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، مشددةً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.



تخفيض أعداد الموظفين

وضمن الأسباب، تطبيق قرارات الحكومة بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".



تعليق الدراسة

وكذلك، قرار مجلس الوزراء، بوقف توجه التلاميذ والطلاب للمدارس وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها، و8142 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







