تقل عن ألف حالة.. أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الأحد 10/يناير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

شهدت إصابات فيروس كورونا، في الآونة الأخيرة، انخفاضًا ملحوظًا، جراء التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق الحكومة غرامة مالية حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أسباب انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.

انخفاض إصابات كورونا
انخفضت إصابات فيروس كورونا في مصر بشكل ملحوظ، جراء الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عقب تخوف المواطنين من خطر الوباء اللعين الذي حصد أرواح ملايين البشر.

تطبيق غرامة مالية
ويرجع الفضل لقرار الحكومة بتطبيق غرامة مالية على المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، مشددةً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

تخفيض أعداد الموظفين
وضمن الأسباب، تطبيق قرارات الحكومة بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

تعليق الدراسة
وكذلك، قرار مجلس الوزراء، بوقف توجه التلاميذ والطلاب للمدارس وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها، و8142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق الدراسه انخفاض الاصابات الفجر اخر الاخبار

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 10 ساعات

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 20 ساعة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات بنسبة 100% (فيديو)

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3297 سائقًا لعدم ارتدائهم الكمامات

جرس إنذار.. تعليق قوي من لجنة مكافحة كورونا على زيادة عدد الإصابات

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

صدمة للمصريين.. عضو لجنة الفيروسات يتوقع موجة ثانية لفيروس كورونا لهذا السبب (فيديو)

تغريم المخالفين وغلق المنشآت غير الملتزمة.. قرارات حكومية صارمة بشأن كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى