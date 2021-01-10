حقيقة زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات

الأحد 10/يناير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الأحد حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط، مُشيرةً إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي، وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، فقد تم استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021.

كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

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