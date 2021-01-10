نجم نابولي على أعتاب يوفنتوس

الأحد 10/يناير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع أحد النجوم البارزين في نابولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس سيلتقي مع وكيل أعمال البولندي أركاديوس ميليك نجم هجوم نابولي خلال الأسبوع المقبل وذلك من أجل بحث إمكانية إبرام الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد أركاديوس ميليك مع نابولي ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد العقد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي لا يزال يرغب في الحصول على ما بين 15 إلى 18 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل ميليك في الميركاتو الشتوي الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يقبل شروط نابولي المالية وأنه إذا لم يتم تقليل المطالب سيؤجل مسئولو السيدة العجوز الصفقة حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع النجم البولندي مجانًا.

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