صحفي إيطالي: محمد صلاح خارج حسابات ليفربول

الأحد 10/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
فجر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة سكاي سبورت، ان نادي ليفربول الإنجليزي لا يضع المصري محمد صلاح في حساباته.

وصرح رومانو لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ان محمد صلاح نجم الريدز، خارج أولويات إدارة ليفربول حاليًا بشأن مناقشة تجديد عقده.

وأشار: يعتقد مسئولو نادي ليفربول، أن هناك لاعبين لديهم أولوية عن محمد صلاح، بخصوص تجديد عقودهم التي قاربت على الانتهاء.

وأوضح: أجرى رامي عباس وكيل الفرعون المصري، مفاوضات مع ليفربول في وقت سابق بشأن تجديد عقد صلاح، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الطرفين.

وأكد: يمنح الريدز الأولوية للثنائي فيرجيل فان دايك، وفابينيو من أجل تجديد عقودهم، بالإضافة إلى فينالدوم الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأختتم: ليفربول ينال احترام لاعب الوسط الهولندي، لقد تلقى عرضًا جديدًا من النادي، لكنه لم يتناسب مع توقعات اللاعب، لذا طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، ومنح النادي وعدًا بعدم التحدث مع أندية أخرى.

يذكر ان فينالدوم ضمن اهتمامات برشلونة الإسباني، حيث معجب به المدرب الهولندي رونالد كومان، ويريد جلبه إلي قلعة الكامب نو.

وينتهي عقد الثلاثي محمد صلاح، وفان دايك، وفابينيو، في صيف عام 2023، وفتح صلاح الباب نحو الرحيل في الصيف المقبل إلي أحد كبار إسبانيا، سواء برشلونة او ريال مدريد.

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