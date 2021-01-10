وزيرة الصناعة تعلن نجاح جهود المكتب التجارى المصرى في الإفراج الفورى عن شحنات الموالح ببكين

الأحد 10/يناير/2021 - 12:12 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
احمد الشيخ

 

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021 .

 

وفى هذا الإطار أوضح احمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الصينية بكين تلقى عدد من الإستفسارات والشكاوى  من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانىء الصينية بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2020/2021  وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة ،لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الحجر الزراعى المصرى وكذلك مع الجمارك الصينية حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية فى التوصل إلى إتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضى مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم.

 

وأشار إلى أنه تم الإتفاق أيضاً على إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لتسهيل إجراءات التصديرمع الإفراج الفورى لكافة شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانىء الصينية ،مشيداً فى هذا الإطار بالجهود الكبيرة للمكتب التجارى المصرى ببكين برئاسة المستشار تجارى  ماهيتاب فؤاد فى سرعة حل هذه المشكلة والتى كانت ستؤثر سلباً على نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الصينى .

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