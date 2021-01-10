رسميا .. لاعب سيراميكا ثاني صفقات الحمام المطروحي الشتوية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع بسام أبو حديد لاعب الإتصالات، وسيراميكا الأسبقث، لتدعيم خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام الذي يسعي لإبرام عدد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق المطروحي.

وتعتبر صفقة ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد التعاقد مع بكر أحمد لاعب بيلا.

ويحتل الحمام المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهم من التعادل في 4 مباريات أمام فاركو، وبلدية المحلة، والمنصورة، وأبو قير، والخسارة من حرس الحدود، ومالية كفر الزيات، والجزيرة المطروحي.

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