بتكلفة 5 ملايين جنيها .. رفع كفاءة المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

الأحد 10/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد تنفيذ خطة عاجلة، لرفع كفاءة الإنارة والمحولات، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 5 مليون و77 الف جنيه، وذلك سعيا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، وكذلك تحسين مستوى كلامن استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، إنه جارى تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والتى شملت " رفع كفاءة قدرات المحولات بمركز ومدينة بيلا بتكلفة استثمارية بلعت 2 مليون و857 الف جنيه وتضمنت تكبير قدرات « 18 » محول بالمدينة، وتم تكبير 6 محولات بإبشان بسلسلة الشونة، كذا تكبير قدرات 6 محولات بالجرايدة بسلسلة المنشية القديمة، بالإضافة إلى تكبير قدرات 7 محولات فوده سلطان، وتم رفع كفاءة قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال بمركز ومدينة الرياض بتكلفة استثمارية 708 الف جنيه وشملت تكبير قدرات 7 محولات بسلسلة الخريجين 3.

وأصاف محافظ كفر الشيخ،تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 512 الف جنيه وتضمنت تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كوم الدهب، وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة البحرى بالقصابى، بالإضافة إلى رفع كفاءة قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال بمركز ومدينة قلين بتكلفة مالية مليون جنيه لتكبير قدرات 10 محولات بسلاسل شبراطو البحرى، وبالنكومة، وذلك لتدعيم الشبكةبمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الاحمال عن المحولات القائمة.

وشدد اللواء جمال نورالدين، على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الاداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مؤكدا على الاهتمام بتفعيل كل الاليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد.

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