قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة مساء غد نظرا لأعمال تطوير محور الفردوس

الأحد 10/يناير/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
الفجر


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن قطع المياه عن (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات وذلك نظرا لاعمال تطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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