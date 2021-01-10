دكرنس يواصل تدعيماته الشتوية بضم ظهير أيسر سرس الليان

الأحد 10/يناير/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أعلن نادى دكرنس الرياضى ضم ظهير أيسر سرس الليان اللاعب أحمد عيد عقب سداد القيمة المالية مقابل الحصول على الإستغناء الخاص به.

اللاعب صاحب الـ ٢٨ عاما يجيد اللعب فى مركزى الظهير والوسط الأيسر وقام بالتوقيع لدكرنس لمدة موسمين ونصف.

وخسر دكرنس مؤخرا على ملعبه من فاركو بالجولة السابعة بهدف، ويستعد لملاقاة بلدية المحلة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة.

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