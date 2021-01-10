الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى الجمعة.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الأحد 10/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى نهاية الأسبوع الجاري، بداية من غد الإثنين 11 يناير 2021 إلى الجمعة 15 يناير 2021، موجهة نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الشبورة الكثيفة التي تطرأ على الطرق السريعة بداية من منتصف الليل وحتى الثامنة صباحا، تتمثل في متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس؛ حيث أن الهيئة تحدث بياناتها يوميا، كما يجب تعاليم المرور بدقة للتعامل مع الشبورة ومنعا لارتكاب الحوادث.
 
الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 11 يناير 2021: 
أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.
شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 12 يناير 2021 :  
شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 13 يناير 2021: 
أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة  الخميس 14 يناير 2021: 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة (10 % تقريبا ) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 15 يناير 2021 : 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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