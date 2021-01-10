الصين تعلن فقدان أحد جنودها في المنطقة الحدودية مع الهند

الأحد 10/يناير/2021 - 12:08 م
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
وكالات

قالت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إنها فقدت أحد جنودها بالمنطقة الحدودية مع الهند، وأن هذه الأخيرة عثرت عليه، ودعت نيودلهي إلى إعادته فورا إلى بلاده، موضحة أن الجيش الهندي ينتظر الأوامر بإخلاء سبيله.

 

وأصدر الجيش الصيني، بيانًا أوضح فيه أن جنديه المفقود تاه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في هذه المنطقة الحدودية المتوترة بسبب تعقيداتها الجغرافية والظلام الدامس فجرا. وأضاف أنه بمجرد ما تأكد فقدان الجندي، تم إبلاغ الجيش الهندي لطلب المساعدة من أجل عودته إلى قاعدته الصينية، معتبرا أن تسهيل استعادته من شأنه أن يساعد في تخفيض التوتر بين البلدين وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

 

وكانت وسائل إعلام هندية، تحدثت عن إلقاء قوات بلادها القبض على جندي صيني في منطقة لاداخ عالية التوتر التي شهدت اشتباكات في منتصف العام 2020 بين الجيشين الصيني والهندي.

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