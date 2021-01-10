"بتعاون مصري هولندي" تعرف على ملامح تطوير منطقة آثار بني حسن

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تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار، والمعهد الهولندي بالقاهرة منطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا، لبحث تطوير الخدمات السياحية بها في إطار مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد.



وضم الوفد إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ‎والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وداليا داود مسئول الثقافة والتنمية بالسفارة الهولندية، والدكتورة مي الإبراشي من مكتب مجاورة، وجمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى.



وقالت إيمان زيدان، إن مشروع التطوير يتضمن عمل عدد من اللوحات التفسيرية والإرشادية عن الموقع والآثار الموجوده به ومسار الزيارة وضوابط السلامة الصحية المطبقة وغيرها من المعلومات المفيدة للزائر، بالإضافة إلى توفير كافيتريا ودورات للمياة ذاتية التنظيف. كما سوف يتم تجهيز وطبع مطويات عن الموقع باللغات المختلفة وغيرها من الوسائل الخدمية التي تعمل على تحسين تجربة الزائرين.



وأضافت مساعد الوزير أن تطوير منطقة بني حسن الأثرية تعتبر المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الوزارة والمعهد الهولندي؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدريب عدد من الأثريين على الأسلوب العلمي الأمثل والمتبع لإدارة وتطوير الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على يد خبراء بالمجال من هولندا.



كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية لدراسة الوضع الراهن لتلك المواقع ووضع مقترحات لتطويرها، وقد وقع الإختيار على منطقة بني حسن الأثرية لتطبيق الجزء العملي من المشروع. كما سوف يتم تحرير وطبع ونشر كتاب عن أساسيات إدارة المواقع الأثرية باللغتين العربية والإنجليزية.



جدير بالذكر، ان منطقة آثار بني حسن الأثرية من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تضم ٣٩ مقبرة من عصر الدولة الوسطى مفتوح منها للزيارة أربعة مقابر، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والألعاب الرياضية والرقصات الاكروباتية والإيقاعية، وكذلك مناظر للصناعات كصناعة النسيج والذهب، والصيد والطب الرياضى والطب البيطرى.