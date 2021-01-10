"متهددش صاحب الشركة".. استشاري تكشف أهم قواعد الإتيكيت في أماكن العمل

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قالت الدكتورة دينا السلمي استشاري إتيكيت وبروتكول، إن إتيكيت العمل ينظم العمل بطريقة في احترام بين العاملين وبعضهم وبين العاملين والعملاء من أجل ضمان نجاح العمل، مشيرة إلى وجود بعض القواعد الموحدة في جميع الأعمال مثل تجنب التنمر الذي أصبح جريمة بموجب القانون، بالإضافة إلى عدم مشاركة البيانات الخاصة بالعملاء.

وأضافت السلمي خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "كل شركة عالمية ناجحة لها كود أخلاقي يمضي عليه الموظفون قبل إبرام العقود واختراقه يستوجب التحقيق والفصل في بعض الأحيان".

وتابعت: "في ناس عندها اعتقاد بإنها لو اشتغلت كتير أوي هتنجح، وتلاقي حد لسه متعين جديد هو اللي بيترقى.. مش بكتر الشغل لكن باللباقة في التعامل، وازاي نعرف نمثل المؤسسة أو الشركة اللي بنشتغل فيها".

وأردفت: "في أحيان كثيرة يكون من الصعب علينا أن نتحكم في مشاعرنا، لكن في نفس الوقت، فإننا ملزمون بالسيطرة على تصرفاتنا، ولا يجب التعامل مع زملائنا في العمل بصورة شخصية عندما نغضب، فلا يجب أن نوجه اللوم مثلًا، ولكن من المفضل انتقاد التصرف نفسه، ويجب أن نتجنب أيضًا المشادات والتركيز على حل المشكلات".

وحول كيفية الخروج من المناقشات الحادة أثناء العمل، قالت: "يجب أن نختار النقاشات التي نخوضها، وهناك بعض النقاشات التي لا قيمة لها ولن تضيف أي شيء لنا، بل وقد تسيء لنا، يمكننا أن نسمع كلام الطرف الآخر إلى نهايته ثم نعده بأن نعود للرد عليه في وقت آخر".

وحول طلبات الترقية وزيادة المرتب، نصحت خبيرة الاتيكيت بأن يكون الموظف ذكيًا في تقديم الطلب: "بالنسبة إلى المرتب فإن العقد يضمن زيادة سنوية، وطالما لا يقدم شيئًا جديدًا فإنه لا يحق له أن يطلب أي زيادة، لكن يمكن عرض طلب الزيادة من خلال القول إنه يريد تطوير الشركة وإن لديه خطة لتطوير نفسه وبالتالي فإنه يحتاج إلى أن يزيد مرتبه، ولا يجب أن نهدد المؤسسة بالانتقال إلى شركة أخرى في حال عدم الموافقة على زيادة الراتب".



قالت الدكتورة دينا السلمي استشاري إتيكيت وبروتكول، إن إتيكيت العمل ينظم العمل بطريقة في احترام بين العاملين وبعضهم وبين العاملين والعملاء من أجل ضمان نجاح العمل، مشيرة إلى وجود بعض القواعد الموحدة في جميع الأعمال مثل تجنب التنمر الذي أصبح جريمة بموجب القانون، بالإضافة إلى عدم مشاركة البيانات الخاصة بالعملاء.

وأضافت السلمي خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "كل شركة عالمية ناجحة لها كود أخلاقي يمضي عليه الموظفون قبل إبرام العقود واختراقه يستوجب التحقيق والفصل في بعض الأحيان".

وتابعت: "في ناس عندها اعتقاد بإنها لو اشتغلت كتير أوي هتنجح، وتلاقي حد لسه متعين جديد هو اللي بيترقى.. مش بكتر الشغل لكن باللباقة في التعامل، وازاي نعرف نمثل المؤسسة أو الشركة اللي بنشتغل فيها".

وأردفت: "في أحيان كثيرة يكون من الصعب علينا أن نتحكم في مشاعرنا، لكن في نفس الوقت، فإننا ملزمون بالسيطرة على تصرفاتنا، ولا يجب التعامل مع زملائنا في العمل بصورة شخصية عندما نغضب، فلا يجب أن نوجه اللوم مثلًا، ولكن من المفضل انتقاد التصرف نفسه، ويجب أن نتجنب أيضًا المشادات والتركيز على حل المشكلات".

وحول كيفية الخروج من المناقشات الحادة أثناء العمل، قالت: "يجب أن نختار النقاشات التي نخوضها، وهناك بعض النقاشات التي لا قيمة لها ولن تضيف أي شيء لنا، بل وقد تسيء لنا، يمكننا أن نسمع كلام الطرف الآخر إلى نهايته ثم نعده بأن نعود للرد عليه في وقت آخر".

وحول طلبات الترقية وزيادة المرتب، نصحت خبيرة الاتيكيت بأن يكون الموظف ذكيًا في تقديم الطلب: "بالنسبة إلى المرتب فإن العقد يضمن زيادة سنوية، وطالما لا يقدم شيئًا جديدًا فإنه لا يحق له أن يطلب أي زيادة، لكن يمكن عرض طلب الزيادة من خلال القول إنه يريد تطوير الشركة وإن لديه خطة لتطوير نفسه وبالتالي فإنه يحتاج إلى أن يزيد مرتبه، ولا يجب أن نهدد المؤسسة بالانتقال إلى شركة أخرى في حال عدم الموافقة على زيادة الراتب".

