دورة تدريبية بجامعة حلوان لتدريب العاملين على إعداد وكتابة التقارير

الأحد 10/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي


نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة للتدريب على إعداد وكتابة التقارير وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب.

واستهدفت الدورة التدريبية تدريب العاملين على مفهوم التقارير وأهميتها وأهدافها والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير.

كما تم التدريب على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير ومايجب تجنبه عند كتابة التقارير.

وكذا تم تدريب العاملين على الوصايا العشر لكتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التي يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.

قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية يومي الجمعه والسبت ٨، ٩يناير ٢٠٢١ الأستاذ مدحت محمد جابر مسئول التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 12 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

11:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى