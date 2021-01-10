دورة تدريبية بجامعة حلوان لتدريب العاملين على إعداد وكتابة التقارير

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نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة للتدريب على إعداد وكتابة التقارير وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب.



واستهدفت الدورة التدريبية تدريب العاملين على مفهوم التقارير وأهميتها وأهدافها والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير.



كما تم التدريب على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير ومايجب تجنبه عند كتابة التقارير.



وكذا تم تدريب العاملين على الوصايا العشر لكتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التي يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.



قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية يومي الجمعه والسبت ٨، ٩يناير ٢٠٢١ الأستاذ مدحت محمد جابر مسئول التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.



