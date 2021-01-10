مدرسة جديدة للمكفوفين ببنها وتوسعة وإحلال وتجديد 18 مختلفة بالقليوبية

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يجري إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بعزبة الزراعة ببنها على مساحة 4 آلاف و470م2 وبتكلفة 13 مليون و600 ألف جنيه، وتضم 14 فصلا دراسيا بمبنى الدراسة "أرضي بالإضافة إلى دورين علويين".



وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن المدرسة بها مبنى أخر للإقامة يتكون من أرضي و4 أدوار، "ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضي وعنابر نوم، وصالات معيشية، وكافة الخدمات بالأدوار العليا.



أضاف المحافظ، أن المشروع يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شهدت مصر طفرة خلال ال 6 سنوات الماضية في رعاية ذوي الإعاقة، وجرى إعلان عام 2018 لذوي الاحتياجات لدعمهم، وتقديم امتيازات عديدة لهم منها التعليم، وجرة إقامة وافتتاح مدارس خاصة بهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة لهم وإشراكهم فى مجتمعهم، وإبراز أنشطتهم وتنميتها ومنهم من أبهر العالم بتفوقه، وأصبح صورة مشرفة لمصر، وتنفيذا لتوجيهات القيادة بتوفير كافة الخدمات التعليمية الجيدة للطلاب، وخاصة ذوى الاحتياجات

قالت المهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، أن هناك إشراف مستمر على عمليات الإنشاء بكافة المدارس الجديدة والتي يجرى إحلالها وتجديدها بإشراف اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومتابعة الشركات المسند إليها الأعمال للانتهاء منها في الوقت المحدد لها طبقا للجدول الزمني ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط.



أوضحت شندي، أن الرقم التعريفي لمدرسة النور للمكفوفين ببنها "1415701" ومدة التنفيذ تستغرق 11شهرا وجرى الإعلان وجاري الفتح الفني لأعمال التوسعات والإحلال الكلي والجزئي ل 18 مدرسة مختلفة على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة.



قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن بناء مدرسة النور للمكفوفين والتوسعة والإحلال الكلي والجزئي بالمدارس على أرض المحافظة تاتى في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء.