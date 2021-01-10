النيابة تحقق في واقعة تقييد أم لابنها المعاق ذهنيا في شجرة بفاقوس

الأحد 10/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
تباشر نيابة فاقوس في محافظة الشرقية، التحقيق في واقعة تقييد أم لابنها المعاق ذهنيا في شجرة خوفا من هروبه وتغيبه عن المنزل.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا، كشفت فيه تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة موثوقا بشارة. مشيرة إلى أنها رصدت مقطع فيديو على موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان: «شاب مربوط بحبل في شجرة كافور من 15 سنة».

وقالت بعد الفحص تبين أن هذا الشخص معاق ذهنيا، ويقيم في مركز فاقوس بالشرقية. وأن والدته هي من قامت بتقييده.

وقالت الأم وتدعى "ثريا. ك" مقيمة بقرية عمار التابعة لمركز فاقوس وهي ربة منزل، إن زوجها هجرها منذ عشرة أعوام، بسبب إنجاب طفل معاق ذهنيا.

وأشارت إلى أنها تصطحب هذا الطفل إلى الأرض التي تزرعها، لتعيش منها، وتقيده خوفا لكي لا يهرب، ولأن باقي الأطفال يخافون منه، مضيفة أنها عقب الانتهاء من عملها تحرره من قيوده مرة أخرى، وتعود به إلى المنزل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو أظهر شابا في نهاية العقد الثاني من العمر مربوطا بجذع شجرة ناحية مقابر بالقرب من أراضٍ زراعية في قرية كفر عمار التابعة.
النيابة تحقق في واقعة تقييد أم لابنها المعاق ذهنيا في شجرة بفاقوس
النيابة تحقق في واقعة تقييد أم لابنها المعاق ذهنيا في شجرة بفاقوس

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