تدشين الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301

الأحد 10/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية “15301"، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها - كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تلقي الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق العاشر من يناير ٢٠٢١.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

كما أشار إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها.

وأضاف أن هيئة الدواء تعمل حاليًا من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

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