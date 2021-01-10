سمية الخشاب ترثي هادي الجيار بكلمات مؤثرة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حرصت الفنانة سمية الخشاب على توديع الراحل القدير هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وودعت الراحل برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: الفنان القدير هادي الجيار في ذمه الله ،ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته امين.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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