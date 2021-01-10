جهاز 6 أكتوبر: خطة لتعميم إنشاء الدورات العمومية في المدينة (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
علق المهندس محمد عصام نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على إنشاء دورات مياه عمومية في الطرق العامة بـ 6 أكتوبر، قائلا إن هذا الأمر يأتي للتسهيل على قاطني المدينة وروادها وبخاصة مرضى السكري وكبار السن، وبالفعل جرى إنشاء 3 دورات مياه منفصلة وجرى تخصيص عمال صيانة لضمان النظافة وعدم نقل العدوى. 

وأضاف عصام خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "أي حد يستخدمها لكن الأولوية لكبار السن، وإذا نجحت التجربة فإننا سنعممها على المدينة كلها، وسنحافظ على نظافتها بصفة مستمر". 

وتابع: "لدينا خطة لتغطية المدينة بالكامل، بدأنا بـ10 وحدات وركبنا منهم 3 وحدات، وجار تنفيذ وحدات، وبمجرد نجاح التجربة فإننا سنعممها في المدينة بالكامل، والجهاز لا يتحمل أي تكاليف، لكننا نمنحها مقابل حق الانتفاع لبعض الشركات، بمقابل سنوي يقدر بـ1000 جنيه للمتر في السنة".

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