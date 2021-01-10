ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.95% في مستهل التعاملات

الأحد 10/يناير/2021 - 11:13 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.95% رابحاً 82.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8819.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.34% خاسراً 328.38 نقطة ليصل إلى مستوى 24108.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال. 
 
وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.24%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%.
 
وقفز 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إكسترا" بنسبة 6.60%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.57%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 5.49%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "المعذر ريت" بنسبة 0.34%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 0.32%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 0.28%، فيما تصدر سهم "الصمعاني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 175.5 مليون ريال سعودي.
 

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