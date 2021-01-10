ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.95% في مستهل التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.95% رابحاً 82.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8819.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.34% خاسراً 328.38 نقطة ليصل إلى مستوى 24108.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.24%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%.