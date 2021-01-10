بالميراس ينتزع فوزا صعبا من ريسيفه في الدوري البرازيلي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:04 ص
بالميراس
بالميراس
وكالات
حقق فريق بالميراس الفوز على مضيفه سبورت ريسيفه 1-0 اليوم الأحد، في الجولة 29 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى تعادل كوريتيبا مع ضيفه أتلتيكو باراناينسي سلبياً، كما تعادل فورتاليزا مع غريميو دون أهداف.

ورفع بالميراس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد سبورت ريسيفه عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويدين بالميراس بالفضل في هذا الفوز لويليان غوميز دي سيكويرا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 27.

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