خلال يوم.. ضبط 11629 قضية سرقة تيار كهربائي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي: 

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (4112) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. 

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11629) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. 

وقد أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (250) قضية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (109) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (4) قضايا.

فيما أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1132) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (22) قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية). 

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 19 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى