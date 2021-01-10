غرامة 4 آلاف جنيه لقاعة أفراح خالفت قرار منع التجمعات والاحتفالات

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قرر اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على إحدى قاعات الأفراح بالحي لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن مغلقة ما يؤدى إلى تفشي فيروس كورونا.



وكان الحي قد شن حملة ليلية لمنع التجمعات وإقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات بمشاركة المتابعة والإشغالات، وجرة التفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



فيما أسفرت حملة شنها الحي على مخالفي ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والتجمعات قادها المهندس إيهاب مهدى، والدكتور مجدى البكرى، نائبا الحي، عن توقيع 20 غرامة مالية قدرها ٥٠ جنيها على المواطنين المخالفين للقرار.



وشدد اللواء سامي علام رئيس حي عرب شبرا على استمرار اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا داخل المباني الحكومية والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



كما تابع رئيس الحى إجراءات تعقيم المباني الحكومية وأماكن التجمعات غرب شبرا الخيمة، حيث جرى تعقيم مبنى بريد شبرا البلد ومبنى جوازات شبرا الخيمة وموقف كلية الزراعه ومبني كلية الزراعة عين شمس ومحطة مترو كلية الزراعة.