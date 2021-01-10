نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري





يرى نجم نادي الزمالك السابق أن الأهلي لن يفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي الزمالك يقدم مستوى طيب ونتائج إيجابية وسيكون بطل الدوري في النسخة الجارية".





وتابع: "نادي الزمالك يمتلك فريق قوي في الموسم الجاري وسينجح في حسم لقب الدوري في النسخة الجارية في ظل الكرة الممتعة التي يقدمها الفريق الأبيض".



