24 يناير.. الحكم في دعوى حجب موقع "يوتيوب" داخل مصر

الأحد 10/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، للحكم بجلسة ٢٤ يناير الجاري.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ ق.

وقالت الدعوى، "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.

وكان سالم قد حصل على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا

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