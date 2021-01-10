إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين حالة في الهند

الأحد 10/يناير/2021 - 11:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقد أصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 18645 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10.450.284، كما تم رصد 201 حالة وفاة خلال تلك المدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 150999".

 

وأعلنت الصحة الهندية، تسجيل أكثر حالات الإصابات بكورونا في ولايات ماهاراشترا (1955556)، كارناتاكا (926767)، اندرا براديش (884689).

 

وبحسب الصحة الهندية، ارتفع عدد المتعافين بمقدار 19299 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي المتعافين 10،075،950.

 

وتعتبر الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث عدد من المصابين بفيروس كورونا، والثالثة من حيث عدد الوفيات.

 

وأكدت الهند، العثور على حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي وصلت إلى نحو 90 حالة بحلول ليلة السبت.

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