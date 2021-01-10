إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر هذا الرابط المباشر





حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزيود متابعيها بكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، ننشر لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 ورابط، حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يناير موعداً لإضافة المواليد وتعديل البيانات في بطاقة التموين، موضحة أن إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع بوابة مصر الرقمية.





وعن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين إليكم التالي:





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- يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في حال كنت مسجل مسبقا والضغط على زر الدخول لحسابي.

- وفي حال كانت أول مرة تضغط على سجل حساب جديد.

- كتابة البيانات مثل الرقم القومي- رقم المصنع- اسم الوالدة والضغط على التالي واستكمال باقي عملية التسجيل.

- اختيار التموين من خانة الخدمات الحكومية واستكمال بقية البيانات.