مسلسل انت اطرق بابي 26.. مواعيد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل انت اطرق بابي والقنوات الناقلة، فقد ازداد البحث على الحلقة 26 من جانب الجمهور حيث شهدت الحلقات السابقة الكثير من التفاصيل المثيرة والشيقة.





وشهدة الحلقات السابقة من مسلسل انت اطرق بابي أحداث كبيرة عقب تصادم آيدا مع سيركان أثناء لقائهم المفاجئ في الشركة حيث قام بمسك يدها بعد أن قام بمغازلة فتاة اخرى في حلقة 24 مما أحدث تصادم بين الفتاتين.





مواعيد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة

ويتم نقل مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 26 عبر قناة فوكس تي في التركية، كل يوم أربعاء، في تمام 8:00 بتوقيت القاهرة والقدس والمملكة الاردنية الهاشمية وسوريا ولبنان، والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والبرحين والكويت وقطر.