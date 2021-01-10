استشاري تغذية تكشف مفاجأة عن المشروبات الغازية "الدايت" (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
حذرت الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية، من المشروبات والمنتجات الخالية من السكر مثل المشروبات الغازية "الدايت"، موضحة أنه بدأ تصنيعها على أساس أنها بديل صحي للمشروبات الغازية العادية لكي تكون أقل ضررًا لمرضى السكري ومن يريدون خسارة وزنهم، لكن مع الوقت جرى اكتشاف العكس، وأنها تسبب نسبة أعلى بإصابة بأمراض المزمنة ويزيد معدلات الإصابة بمرض السكري.

وأضافت "حسين" خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المشروب الغازي عبارة عن عشرات المواد المصنعة مثل مكسبات الطعم والرائحة ومواد حافظة وأنزيمات هاضمة مثل حمض الببسين وثاني أكسيد الكربون وفسفور، بالإضافة إلى الاسبرتام مثل السكر الصناعي. 

وتابعت، أن درجة سمية الاسبرتام عالية، بالرغم من أنها مستخدمة بنسبة قليلة في المشروبات الغازية، لكن مع الاستخدام المتكرر لمدد زمنية طويلة فإنها تكون ذات خطورة كبيرة جدًا على الجسم، إذ أثبتت الأبحاث أنها ذات علاقة بالإصابة بالأورام بالإضافة إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الجهاز العصبي. 

وواصلت: "هناك أكثر من نوع للسكر، مثل السكر البني وهو يحتوي على نفس السعرات الحرارية التي يحتوي عليها السكر الأبيض، وعمومًا فإن كل السكر مضر جدًا، حتى سكر الدايت وسكر الفاكهة، وبالتالي يجب الحد من استخدامه وبخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من أجل وقاية الجسم، ويمكن الحفاظ على تناول الفواكه ولكن ليس بكميات كبيرة، وهناك فواكه مثل التفاح والبطيخ والفراولة والكنتالوب والبرتقال والكيوي وهي مفيدة لمن يريدون خسارة وزنهم".

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