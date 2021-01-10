استشاري تغذية تكشف مفاجأة عن المشروبات الغازية "الدايت" (فيديو)

حذرت الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية، من المشروبات والمنتجات الخالية من السكر مثل المشروبات الغازية "الدايت"، موضحة أنه بدأ تصنيعها على أساس أنها بديل صحي للمشروبات الغازية العادية لكي تكون أقل ضررًا لمرضى السكري ومن يريدون خسارة وزنهم، لكن مع الوقت جرى اكتشاف العكس، وأنها تسبب نسبة أعلى بإصابة بأمراض المزمنة ويزيد معدلات الإصابة بمرض السكري.





وأضافت "حسين" خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المشروب الغازي عبارة عن عشرات المواد المصنعة مثل مكسبات الطعم والرائحة ومواد حافظة وأنزيمات هاضمة مثل حمض الببسين وثاني أكسيد الكربون وفسفور، بالإضافة إلى الاسبرتام مثل السكر الصناعي.





وتابعت، أن درجة سمية الاسبرتام عالية، بالرغم من أنها مستخدمة بنسبة قليلة في المشروبات الغازية، لكن مع الاستخدام المتكرر لمدد زمنية طويلة فإنها تكون ذات خطورة كبيرة جدًا على الجسم، إذ أثبتت الأبحاث أنها ذات علاقة بالإصابة بالأورام بالإضافة إلى أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الجهاز العصبي.



