شركة أبل توقف تطبيق "بارلير" من متجرها

الأحد 10/يناير/2021 - 10:44 ص
شركة أبل
شركة أبل
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن شركة أبل قررت وقف تطبيق "بارلير" من متجرها.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة آبل عن صفقة جديدة، حيث استحوذت الشركة الأمريكية  على شركة Mobeewave الكندية الناشئة المتخصصة في استخدام شرائح NFC لاتمام الدفع الإلكتروني وذلك عبر وضع هاتفي آيفون أمام بعضهما البعض أو بطاقة ائتمان مع هاتف ليتم الدفع مباشرة بدون الحاجة لأي قطعة خارجية.

 

ولدى الشركة الكندية تقنية ثورية في مجال الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وبواسطة شريحة NFC. ومع وجود هذه الشريحة في هواتف آبل منذ آيفون 6، فإنه الآن سيمكن قبول المدفوعات بلمس الهاتف بأي هاتف آخر بدون الحاجة لقارئ خارجي. وبهذا يتحول آيفون إلى بوابة دفع الكتروني يمكن استخدامها بالاتجاهين بسهولة.

 

تتيح خدمة آبل باي لمستخدمي هواتف آيفون الدفع من هواتفهم عبر التلويح بها أو تقريبها من جهاز الدفع في المتاجر، لكن لو أردت أن تقبل المدفوعات فإنك كنت سابقاً تحتاج لجهاز قارئ خارجي يتم وصله بمنفذ الآيفون ويمرر فيه بطاقات الائتمان.

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شركة أبل تطبيق بارلير

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