جامعة الإسكندرية تعلن ارتفاع استشهاداتها المرجعية العالمية

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بأن مؤسسة Webometric الإسبانية قد أعلنت نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقًا لعدد استشهاداتها المرجعية Citations في محرك البحث العلمي Google Scholar لعام 2021.





وأوضح التقرير أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ هذا العام 199 ألفا و595 استشهادًا مرجعيًا، وقد هنأ رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس جامعة الأسكندرية على هذا الإنجاز نظرًا لتحقيقهم تقدماُ في عدد الاستشهادات بأبحاثهم عن العام الماضي بلغ 15ألف و281 استشهادًا.





وأضاف أن الاستشهادات المرجعية تعرف بأنها إلتزام الباحثين إلى الإشارة والإستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم، موضحًا أن الاستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتي يعتمد عليها تقييم Webometric تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التي أجريت في الجامعة، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا واستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.





وأشار إلى أن أهمية الإستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، وأن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالميًا من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، علاوة على نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالميًا ومحليًا.



