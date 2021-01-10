ألاراديس: سمحنا بانتقال تشارلي إلى كوينز بارك رينجرز لتوفير المال

كشف مدرب وست بروميتش سام ألاردايس عن المركز الذي يرغب في تدعيمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال إنه يجب تعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك عقب الخسارة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بركلات الترجيح أمام بلاكبول المنتمي للدرجة الثانية.





ومع حصول كالوم روبنسون على راحة وانتقال تشارلي أوستن على سبيل الإعارة كوينز بارك رينجرز، لم يكن ألاردايس يملك أي بدائل هجومية خلال مباراة الدور الثالث ولم تضم التشكيلة أي مهاجم.





وسجل وست بروميتش، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط من 17 مباراة، ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات بكل المسابقات منذ تعيين ألاردايس بدلاً من سلافن بيليتش الشهر الماضي.





وقال ألاردايس للصحافيين: "سأتخذ مع باقي أعضاء الجهاز الفني حكمي على اللاعبين في أقرب وقت ممكن ثم سندخل سوق الانتقالات لضم لاعبين بوسعهم تعزيز قوة التشكيلة".





وأضاف: "سمحنا بانتقال تشارلي إلى كوينز بارك رينجرز حتى نوفر المال المطلوب لضم مهاجم جديد".





وتابع: "لم نلعب بأي مهاجم لأننا لا نملك أي مهاجم، نريد لاعباً واحداً أو اثنين من اللاعبين المهاجمين لأننا نحتاج لتسجيل الأهداف".





وتعاقد وست بروميتش خلال الشهر الجاري مع روبرت سنودغراس لاعب وسط وست هام يونايتد والحارس آندي لونيرغان.





وسيلعب وست بروميتش في الدوري الممتاز مع ولفرهامبتون واندرارز السبت المقبل.



