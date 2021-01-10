(رابط شغال).. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 10:33 ص
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
نقدم لكم في المقالة التالية رابط سريع وشغال لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، حيث يبحث عنها العديد من المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة الأرضي لسدادها في موعدها المحدد ومنعا لدفع الغرامة المالية
 
وأتاحت المصرية للاتصالات فترة خاصة لسداد قيمة الفواتير استهلاك التليفون الارضي وذلك حتى صباح يوم 15 يناير 2021، ووفرت رابط للمواطنين للاستعلام الإلكتروني عن فواتير التليفون الأرضي ومن الخطوات ما يلي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال فتح الرابط التالي (اضغط هنا).
- اختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
- إتمام الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون وذلك من خلال تدوين رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها إلكترونيا.

أخبار تهمك

الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ أقل من ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 10 ساعة

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى