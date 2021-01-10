(رابط شغال).. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

نقدم لكم في المقالة التالية رابط سريع وشغال لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، حيث يبحث عنها العديد من المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة الأرضي لسدادها في موعدها المحدد ومنعا لدفع الغرامة المالية

وأتاحت المصرية للاتصالات فترة خاصة لسداد قيمة الفواتير استهلاك التليفون الارضي وذلك حتى صباح يوم 15 يناير 2021، ووفرت رابط للمواطنين للاستعلام الإلكتروني عن فواتير التليفون الأرضي ومن الخطوات ما يلي





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال فتح الرابط التالي (اضغط هنا).

- اختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- إتمام الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون وذلك من خلال تدوين رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها إلكترونيا.