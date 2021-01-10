حساب المواطن يودع دفعة يناير اليوم في حسابات المستفيدين

الأحد 10/يناير/2021 - 10:24 ص
حساب المواطن - برنامج سعودي
حساب المواطن - برنامج سعودي
أودع برنامج حساب المواطن، دفعة يناير اليوم -الدفعة الـ38- في حسابات المستفيدين، ومن المقرر أن يستمر الدعم حتى نهاية اليوم الأحد للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأكد حساب المواطن أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويعتبر حساب المواطن أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، وذلك لإعانة  المواطنين السعوديين الغير قادرين على تلبية  احتياجاتهم اليومية لمواجهة الغلاء وشراء ما يلزمهم وما يلزم أطفالهم وأسرتهم، وذلك بعدما أصبحت الأسعار في ارتفاع ملحوظ ولم يعد غالبية المواطنين القدرة على تحمل تلك الارتفاعات، لذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير مساعدات مالية لهؤلاء الغير القادرين، وذلك من خلال وضع تلك الأموال في حساب المواطن، حيث تتم نقل تلك المساعدات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية وذلك لكل المسجلين على حسابات البنوك الخاصة بالمستحقين.

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