هذه المناطق تشهد أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 10:18 ص
امطار ورياح
امطار ورياح
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 10 من يناير لعام 2021، حسث تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون دافئًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترات النهار، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى ن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين، وعن الرياح فتكون معتدلة على أغلب الأنحاء.

ونصحت الأصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة لتجنب الحوادث بسبب الشورة الكثيفة التيتصل لحد الضباب اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري.

وتسجل القاهرة اليوم العظمى حوالي 24 والصغرى 14، بينما تسجل الاسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، وعن اسوان فتصل العظمى 28 وتصل الصغرى لـ11، وبورسعيد العظمى تكون 21 والصغرى 11.

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