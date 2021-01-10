المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات

الأحد 10/يناير/2021 - 10:15 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة مع بداية الجلسة متخطياً حاجز الـ 11 ألف نقطة ، بدعم مشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية وذلك بالتزامن مع المصالحة الخليجية  والتي أثرت اليوم علي عودة المستثمر العربي  فى ضخ المزيد من السيولة فى الأسهم المحلية وكذلك الاجانب الذين تحولوا للشراء منذ الجلسات الأخيرة وحتي بداية التعاملات  مع وصول الأسعار لمستويات جاذبة للشراء و إمكانية تحقيق نسب ربح كبيرة بها.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 11150.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل عند مستوى 2170.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 3171.4 نقطة.
 

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