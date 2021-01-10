الشبورة المائية تحجب الرؤية علي طرق الدقهلية (صور)

خيم الضباب والشبورة المائية علي الطريق الرئيسية في محافظة الدقهلية، هطول شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انعدام الرؤية.





وجاءت الشبورة المائية الكثيفة لليوم السادس علي التوالي علي الطريق والتي تسببت في حجب الرؤية وتقليل حركة السير على الطرق.





ومن جانبها شددت الإدارة العامة لمرور الدقهلية علي المواطنين بتوخي الحذر أثناء السير على الطريق بسبب كثرة الشبورة المائية، التي تسببت في انعدام الرؤية.





وناشدت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، جميع المواطنين بالتوقف عن استخدام تلك الطرق والسفر عليها، نظرًا للخطورة الشديدة الناتجة عن كثافة الشبورة المائية المتزايدة.





جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة المرور غلق عدد من الطرق الساحلية والصحراوية على مستوى الجمهورية بسبب الشبورة الكثيفة والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والمقرر استمرارها حتى الأربعاء المقبل.



