"الأرصاد" تكشف موعد التقلبات الجوية في حالة الطقس (فيديو)



وأشارت"إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن مستوى الرؤية يصل أحيانا إلى أقل من 100 متر على الطرق، لافتة إلى أن هناك تنسيق كامل بين هيئة الأرصاد والإدارة العامة للمرور، حيث تقوم إدارة المرور باغلاق الطرق التي تسيطر عليها شبورة أو ضباب.



ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين تجنب السفر على الطرق طالما لا يوجد شيىء ضروريا خلال الفترة ما بعد الفجر وحتى العاشرة صباحا، منوهة بأن كثافة الشبورة ستقل اعتبارا من يوم الأربعاء.



وأوضحت أن حالة الاستقرار في الطقس مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، ومع نهاية الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وقد نشهد تقلبات جوية.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن وجود الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب هى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة.