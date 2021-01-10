قتلى وجرحى بإطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:18 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص وإصابة أخرون، جراء إطلاق نار امتد من ولاية شيكاغو إلى إيفانستون، في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن طالبا في جامعة شيكاغو يبلغ من العمر 30 عامًا قتل في الحادث، وأصيبت امرأة برصاصة بعد أن تم أخذها كرهينة.

 

وقالت الشرطة الأمريكية، إنها حددت المشتبه به على أنه جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما. وقال مسؤولون إن نايتنجيل قتل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

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