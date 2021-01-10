تعرف على أسعار الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-1-2021





استقر سعر الدولار أما الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 ، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.





أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-1-2021





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.