تعرف على أسعار الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-1-2021
الأحد 10/يناير/2021 - 10:08 ص
الفجر الإقتصادي
استقر سعر الدولار أما الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 ، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-1-2021
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.63 جنيه للشراء ،15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر: 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.