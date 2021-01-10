تعرف على أسعار الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 10:08 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي

استقر سعر الدولار أما الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 ، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-1-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.63 جنيه للشراء ،15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر: 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة: 15.65 جنيه للشراء،  15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

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