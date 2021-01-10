إعادة فتح طريق "شبرا-بنها" الحر أمام حركة السيارات

الأحد 10/يناير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن فتح طريق شبرا بنها الحر، أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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