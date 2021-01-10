ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحاً 36.34 نقطة ليصل إلى مستوى 5573.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.76% رابحاً 45.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6072.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 12.55 نقطة ليصل إلى مستوى 4580.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 11.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4684.92 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 113.3 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5279 صفقة.



