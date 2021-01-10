ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأحد 10/يناير/2021 - 09:48 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحاً 36.34 نقطة ليصل إلى مستوى 5573.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.76% رابحاً 45.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6072.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 12.55 نقطة ليصل إلى مستوى 4580.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 11.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4684.92 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 113.3 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5279 صفقة.

 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.30%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.13%.
 

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